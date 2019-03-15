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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

FİNANS HABERLERİ  | 15.03.2019 13:37 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Kardemir (D) 2,51 2,39 5,02 Alarko Holding 2,89 2,78 3,96 Çemaş Döküm 0,80 0,77 3,90 Aksa Enerji 2,93 2,83 3,53 Metro Holding 0,94 0,91 3,30 Ülker Bisküvi 19,39 18,80 3,14 Emlak Konut GMYO 1,70 1,65 3,03 Karsan Otomotiv 1,56 1,52 2,63 Vestel 12,25 11,96 2,42 Pegasus 29,90 29,22 2,33 Türk Telekom 5,33 5,21 2,30 ICBC Turkey Bank 4,05 3,97 2,02 Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,11 3,05 1,97 Beşiktaş Futbol Yat. 1,60 1,57 1,91 Vakıflar Bankası 5,39 5,29 1,89 İş Bankası (C) 6,20 6,09 1,81 İskenderun Demir Çelik 7,43 7,30 1,78 Çemtaş 5,94 5,84 1,71 Good-Year 3,59 3,53 1,70 Ege Endüstri 482,50 474,70 1,64(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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