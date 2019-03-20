Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Albaraka Türk 1,78 1,58 12,66 Netaş Telekom. 8,46 8,13 4,06 ICBC Turkey Bank 4,22 4,06 3,94 Kardemir (D) 2,78 2,68 3,73 MLP Sağlık 13,54 13,14 3,04 Afyon Çimento 4,90 4,81 1,87 Gözde Girişim 3,82 3,75 1,87 Deva Holding 4,43 4,36 1,61 Soda Sanayii 8,05 7,95 1,26 İş Bankası (C) 6,49 6,41 1,25 İhlas Gayrimenkul 0,88 0,87 1,15 T.S.K.B. 0,90 0,89 1,12 Anadolu Efes 20,42 20,20 1,09 Hürriyet Gzt. 0,96 0,95 1,05 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,16 1,15 0,87 Eczacıbaşı Yatırım 8,44 8,37 0,84 Doğan Holding 1,29 1,28 0,78 Şişe Cam 6,63 6,58 0,76 Aksa Enerji 2,73 2,71 0,74 Vakıflar Bankası 5,55 5,51 0,73(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

