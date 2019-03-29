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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

FİNANS HABERLERİ  | 29.03.2019 13:28 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İhlas Holding 0,38 0,35 8,57 Vestel 12,74 11,78 8,15 İhlas Gayrimenkul 0,85 0,80 6,25 Akbank 6,18 5,94 4,04 Park Elek.Madencilik 2,31 2,24 3,12 Ford Otosan 47,58 46,14 3,12 Ege Endüstri 455,00 442,40 2,85 Deva Holding 4,32 4,21 2,61 Galatasaray Sportif 1,18 1,15 2,61 Kardemir (D) 2,36 2,30 2,61 Anadolu Efes 17,97 17,53 2,51 İş GMYO 0,93 0,91 2,20 Fenerbahçe Futbol 6,20 6,08 1,97 Yapı ve Kredi Bank. 2,08 2,04 1,96 ICBC Turkey Bank 3,67 3,60 1,94 Garanti Bankası 8,10 7,95 1,89 Coca Cola İçecek 30,54 29,98 1,87 Aksa 8,96 8,80 1,82 Doğan Holding 1,16 1,14 1,75 Netaş Telekom. 8,24 8,12 1,48(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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