FİNANS

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

FİNANS HABERLERİ  | 10.04.2019 13:28 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Halkbank 6,58 6,36 3,46 Galatasaray Sportif 1,30 1,26 3,17 İhlas Holding 0,39 0,38 2,63 Hektaş 10,84 10,62 2,07 Odaş Elektrik 1,63 1,60 1,87 Anadolu Cam 3,07 3,02 1,66 Tekfen Holding 24,22 23,86 1,51 Çemaş Döküm 0,74 0,73 1,37 Türk Traktör 32,64 32,20 1,37 MLP Sağlık 12,69 12,55 1,12 GSD Holding 0,93 0,92 1,09 Trabzonspor Sportif 0,93 0,92 1,09 ICBC Turkey Bank 3,72 3,68 1,09 Verusa Holding 22,02 21,80 1,01 İş Fin.Kir. 7,71 7,64 0,92 Tüpraş 133,40 132,50 0,68 Türk Telekom 4,46 4,43 0,68 Emlak Konut GMYO 1,51 1,50 0,67 İttifak Holding 4,30 4,28 0,47 Yapı ve Kredi Bank. 2,16 2,15 0,47(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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