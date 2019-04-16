Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Çelebi 64,20 61,20 4,90 Park Elek.Madencilik 2,44 2,33 4,72 Tüpraş 132,50 127,10 4,25 İş Bankası (C) 5,85 5,62 4,09 Bera Holding 1,84 1,77 3,95 Emlak Konut GMYO 1,49 1,44 3,47 Albaraka Türk 1,54 1,49 3,36 Kerevitaş Gıda 1,57 1,52 3,29 Halkbank 6,40 6,20 3,23 Türk Hava Yolları 14,37 13,94 3,08 Aksa Enerji 2,45 2,38 2,94 Alarko Holding 2,57 2,50 2,80 Pegasus 30,20 29,38 2,79 Vakıflar Bankası 4,42 4,30 2,79 Akbank 6,32 6,15 2,76 Beşiktaş Futbol Yat. 1,49 1,45 2,76 Coca Cola İçecek 31,56 30,72 2,73 Odaş Elektrik 1,58 1,54 2,60 Metro Holding 0,79 0,77 2,60 İndeks Bilgisayar 7,18 7,00 2,57(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

