Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İhlas Holding 0,44 0,42 4,76 Fenerbahçe Futbol 7,27 7,11 2,25 Çemaş Döküm 0,74 0,73 1,37 Tümosan Motor ve Traktör 4,46 4,40 1,36 Ford Otosan 52,70 52,00 1,35 Petkim 4,79 4,73 1,27 Aksa Enerji 2,51 2,48 1,21 İhlas Gayrimenkul 0,84 0,83 1,20 Bera Holding 1,83 1,81 1,10 Göltaş Çimento 10,37 10,27 0,97 Ege Endüstri 453,50 450,70 0,62 Tofaş Oto. Fab. 18,24 18,13 0,61 İttifak Holding 5,10 5,07 0,59 Gersan Elektrik 2,11 2,10 0,48 Kordsa Teknik Tekstil 11,33 11,29 0,35 Şok Marketler 9,16 9,13 0,33 Anadolu Cam 3,06 3,05 0,33 Yataş 4,81 4,80 0,21 TAV Havalimanları 24,28 24,24 0,17 İş Fin.Kir. 7,87 7,86 0,13(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

