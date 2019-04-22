Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Galatasaray Sportif 1,42 1,28 10,94 Kordsa Teknik Tekstil 12,29 11,75 4,60 Göltaş Çimento 11,05 10,67 3,56 İhlas Gayrimenkul 0,89 0,86 3,49 Beşiktaş Futbol Yat. 1,53 1,48 3,38 Ülker Bisküvi 19,47 19,00 2,47 Alarko Holding 2,92 2,85 2,46 İhlas Holding 0,48 0,47 2,13 Kardemir (D) 2,43 2,38 2,10 Odaş Elektrik 1,56 1,53 1,96 Doğan Holding 1,07 1,05 1,90 İttifak Holding 5,36 5,27 1,71 Hektaş 12,61 12,43 1,45 Karsan Otomotiv 1,52 1,50 1,33 Özderici GMYO 0,83 0,82 1,22 Parsan 10,30 10,18 1,18 Trabzonspor Sportif 0,94 0,93 1,08 Gentaş 1,91 1,89 1,06 Alarko GMYO 44,02 43,56 1,06 Şekerbank 1,03 1,02 0,98(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

