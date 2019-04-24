Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Beşiktaş Futbol Yat. 1,77 1,61 9,94 Galatasaray Sportif 1,63 1,51 7,95 Vestel 13,04 12,38 5,33 Trabzonspor Sportif 1,00 0,95 5,26 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,31 0,30 3,33 Enka İnşaat 5,21 5,07 2,76 Fenerbahçe Futbol 7,22 7,03 2,70 Akbank 6,28 6,12 2,61 Coca Cola İçecek 32,06 31,26 2,56 Global Yat. Holding 3,04 2,97 2,36 Çemtaş 6,06 5,93 2,19 Şekerbank 1,03 1,01 1,98 Garanti Bankası 8,45 8,29 1,93 Çelebi 64,20 63,00 1,90 Aselsan 21,38 21,00 1,81 Türk Hava Yolları 14,18 13,93 1,79 Bera Holding 1,82 1,79 1,68 İş Bankası (C) 5,88 5,79 1,55 Pegasus 30,22 29,76 1,55 Tekfen Holding 25,04 24,66 1,54(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

