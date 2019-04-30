Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Beşiktaş Futbol Yat. 2,44 2,19 11,42 Özderici GMYO 0,84 0,79 6,33 Enka İnşaat 5,40 5,10 5,88 Parsan 11,53 11,02 4,63 Tofaş Oto. Fab. 17,95 17,19 4,42 Galatasaray Sportif 2,14 2,06 3,88 Arçelik 18,11 17,50 3,49 Garanti Bankası 8,20 7,94 3,27 Koza Altın 41,58 40,30 3,18 Çelebi 73,50 71,40 2,94 İpek Doğal Enerji 4,40 4,29 2,56 Türk Telekom 4,28 4,18 2,39 Kardemir (D) 2,31 2,26 2,21 Akbank 6,18 6,05 2,15 Koza Madencilik 5,47 5,36 2,05 Gersan Elektrik 2,11 2,07 1,93 Vakıflar Bankası 4,04 3,97 1,76 Ereğli Demir Çelik 9,19 9,04 1,66 Hektaş 11,94 11,75 1,62 Alarko Holding 2,67 2,63 1,52(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

