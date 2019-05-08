Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Türk Telekom 4,28 4,05 5,68 Vestel 12,03 11,44 5,16 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,05 1,00 5,00 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,45 0,43 4,65 Beşiktaş Futbol Yat. 1,71 1,65 3,64 Trakya Cam 3,10 3,00 3,33 Fenerbahçe Futbol 8,13 7,87 3,30 Kordsa Teknik Tekstil 12,06 11,70 3,08 Alarko Holding 2,72 2,65 2,64 Yataş 4,16 4,06 2,46 Ege Endüstri 414,70 406,00 2,14 Koza Madencilik 5,58 5,48 1,82 Koza Altın 43,96 43,18 1,81 Tekfen Holding 26,02 25,56 1,80 Türk Traktör 27,50 27,02 1,78 İş Bankası (C) 5,16 5,07 1,78 İskenderun Demir Çelik 5,93 5,84 1,54 Hektaş 11,36 11,20 1,43 Anadolu Cam 2,96 2,92 1,37 Ereğli Demir Çelik 7,62 7,53 1,20(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

