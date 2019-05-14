Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Akbank 5,76 5,49 4,92 Garanti Bankası 7,56 7,24 4,42 Alarko Holding 2,75 2,64 4,17 Türk Telekom 4,31 4,15 3,86 Koza Madencilik 5,74 5,55 3,42 Sabancı Holding 7,22 6,99 3,29 Koza Altın 43,50 42,12 3,28 Vestel 9,80 9,49 3,27 Ford Otosan 52,30 50,65 3,26 İş Bankası (C) 5,10 4,95 3,03 T.S.K.B. 0,70 0,68 2,94 Tüpraş 120,10 116,70 2,91 Özderici GMYO 0,73 0,71 2,82 Karsan Otomotiv 1,12 1,09 2,75 Şok Marketler 7,86 7,65 2,75 Metro Holding 0,78 0,76 2,63 İpek Doğal Enerji 4,33 4,22 2,61 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,40 0,39 2,56 Vakıflar Bankası 3,64 3,55 2,54 Koç Holding 15,39 15,02 2,46(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

