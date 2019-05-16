Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Koza Madencilik 6,53 6,17 5,83 Polisan Holding 2,48 2,35 5,53 İpek Doğal Enerji 4,72 4,49 5,12 Kartonsan 307,80 295,30 4,23 İhlas Gayrimenkul 0,90 0,87 3,45 Anadolu Efes 18,36 17,75 3,44 Türk Telekom 4,50 4,36 3,21 Çemtaş 5,27 5,11 3,13 Doğan Holding 1,03 1,00 3,00 Kardemir (D) 2,09 2,03 2,96 Hürriyet Gzt. 0,72 0,70 2,86 Alarko Holding 2,93 2,85 2,81 Anadolu Cam 2,97 2,89 2,77 Kerevitaş Gıda 1,56 1,52 2,63 Koza Altın 46,10 44,94 2,58 Vakıflar Bankası 3,69 3,60 2,50 Gübre Fabrik. 2,48 2,42 2,48 Afyon Çimento 3,75 3,66 2,46 İhlas Holding 0,43 0,42 2,38 Coca Cola İçecek 27,22 26,64 2,18(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

