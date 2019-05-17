Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Kerevitaş Gıda 1,64 1,54 6,49 Vestel 9,12 8,81 3,52 Çemtaş 5,41 5,24 3,24 Koza Madencilik 6,87 6,69 2,69 Kardemir (D) 2,11 2,07 1,93 Garanti Bankası 7,73 7,61 1,58 Akbank 5,86 5,77 1,56 İskenderun Demir Çelik 5,88 5,79 1,55 T.S.K.B. 0,69 0,68 1,47 Ege Endüstri 423,60 417,50 1,46 İpek Doğal Enerji 4,87 4,80 1,46 Çemaş Döküm 0,71 0,70 1,43 Anadolu Efes 17,98 17,75 1,30 Aselsan 17,90 17,70 1,13 Sabancı Holding 7,32 7,24 1,10 Gersan Elektrik 1,84 1,82 1,10 İş GMYO 0,96 0,95 1,05 Ereğli Demir Çelik 7,69 7,61 1,05 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,01 1,00 1,00 Parsan 11,45 11,34 0,97(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

