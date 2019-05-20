Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Kerevitaş Gıda 1,71 1,62 5,56 Koza Madencilik 7,10 6,78 4,72 Gentaş 1,51 1,45 4,14 İpek Doğal Enerji 5,09 4,92 3,46 Sasa Polyester 5,35 5,19 3,08 TAV Havalimanları 23,48 22,86 2,71 İhlas Holding 0,43 0,42 2,38 Bera Holding 1,73 1,69 2,37 İhlas Gayrimenkul 0,89 0,87 2,30 Halkbank 5,09 4,98 2,21 Bim Mağazalar 72,60 71,35 1,75 Koza Altın 46,50 45,70 1,75 ICBC Turkey Bank 2,97 2,92 1,71 Kordsa Teknik Tekstil 12,50 12,31 1,54 Arçelik 15,83 15,60 1,47 Şok Marketler 7,59 7,48 1,47 Trakya Cam 2,93 2,89 1,38 Metro Holding 0,76 0,75 1,33 Yataş 3,96 3,91 1,28 Sabancı Holding 7,30 7,21 1,25(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

