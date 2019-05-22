FİNANS

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

FİNANS HABERLERİ  | 22.05.2019 13:25 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İhlas Holding 0,42 0,40 5,00 Vestel 9,07 8,67 4,61 Fenerbahçe Futbol 7,04 6,79 3,68 Ege Endüstri 444,20 431,00 3,06 Trabzonspor Sportif 0,85 0,83 2,41 İhlas Gayrimenkul 0,87 0,85 2,35 Galatasaray Sportif 1,40 1,37 2,19 MLP Sağlık 10,46 10,27 1,85 Bera Holding 1,85 1,82 1,65 Çemaş Döküm 0,71 0,70 1,43 Tüpraş 119,00 117,50 1,28 Soda Sanayii 7,61 7,52 1,20 Beşiktaş Futbol Yat. 1,35 1,34 0,75 Türk Hava Yolları 11,79 11,71 0,68 Mavi Giyim 33,20 32,98 0,67 Gersan Elektrik 1,82 1,81 0,55 Türk Traktör 25,92 25,80 0,47 Eczacıbaşı İlaç 2,24 2,23 0,45 Turkcell 11,44 11,39 0,44 Ereğli Demir Çelik 7,28 7,25 0,41(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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