Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,37 0,32 15,62 Sasa Polyester 5,87 5,19 13,10 Hürriyet Gzt. 0,66 0,63 4,76 İş Fin.Kir. 5,07 4,85 4,54 Parsan 11,24 10,84 3,69 Vakıflar Bankası 3,53 3,41 3,52 Garanti Bankası 7,40 7,15 3,50 Tofaş Oto. Fab. 15,75 15,25 3,28 Coca Cola İçecek 26,00 25,24 3,01 Şişe Cam 5,10 4,96 2,82 Akbank 5,70 5,55 2,70 Kartonsan 307,40 300,00 2,47 İskenderun Demir Çelik 5,84 5,70 2,46 Şekerbank 0,86 0,84 2,38 Aksa Enerji 2,16 2,11 2,37 Gersan Elektrik 1,75 1,71 2,34 MLP Sağlık 10,60 10,36 2,32 Anadolu Cam 2,78 2,72 2,21 Netaş Telekom. 5,65 5,53 2,17 Sabancı Holding 7,11 6,96 2,16(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

