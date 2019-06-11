Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Doğtaş Kelebek Mobilya 1,02 0,98 4,08 Park Elek.Madencilik 2,16 2,09 3,35 Polisan Holding 2,54 2,48 2,42 Vestel 9,73 9,51 2,31 ICBC Turkey Bank 3,39 3,33 1,80 Parsan 12,52 12,30 1,79 Emlak Konut GMYO 1,18 1,16 1,72 Hektaş 12,60 12,39 1,69 Şok Marketler 9,18 9,03 1,66 Çemaş Döküm 0,71 0,70 1,43 Beşiktaş Futbol Yat. 1,43 1,41 1,42 Alarko Holding 3,01 2,97 1,35 Hürriyet Gzt. 0,77 0,76 1,32 GSD Holding 0,83 0,82 1,22 TAV Havalimanları 26,60 26,30 1,14 Bera Holding 1,83 1,81 1,10 Koç Holding 16,70 16,52 1,09 İş GMYO 0,97 0,96 1,04 Halkbank 5,51 5,46 0,92 Arçelik 17,62 17,47 0,86(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

