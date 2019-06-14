Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Önceki kapanış Değişim Sasa Polyester 6,64 6,31 5,23 Pegasus 37,60 36,60 2,73 Polisan Holding 2,76 2,70 2,22 Vestel 9,82 9,62 2,08 Tekfen Holding 26,14 25,62 2,03 Hektaş 12,77 12,52 2,00 MLP Sağlık 11,87 11,65 1,89 Parsan 13,44 13,20 1,82 Türk Traktör 28,28 27,82 1,65 Karsan Otomotiv 1,23 1,21 1,65 Çemaş Döküm 0,70 0,69 1,45 Hürriyet Gzt. 0,73 0,72 1,39 Bim Mağazalar 78,50 77,50 1,29 Netaş Telekom. 6,37 6,29 1,27 Good-Year 2,56 2,53 1,19 Şok Marketler 8,83 8,73 1,15 TAV Havalimanları 25,90 25,62 1,09 Koza Madencilik 7,80 7,72 1,04 İş GMYO 0,98 0,97 1,03 İş Bankası (C) 5,02 4,97 1,01

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

