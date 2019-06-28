Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Pegasus 43,78 42,42 3,21 İş Fin.Kir. 3,09 3,00 3,00 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,36 0,35 2,86 Enerjisa Enerji 5,45 5,34 2,06 Gentaş 1,59 1,56 1,92 Sasa Polyester 6,67 6,55 1,83 Zorlu Enerji 1,18 1,16 1,72 Türk Hava Yolları 12,86 12,66 1,58 Bim Mağazalar 77,95 76,80 1,50 Özderici GMYO 0,70 0,69 1,45 Çemaş Döküm 0,70 0,69 1,45 Akbank 6,77 6,68 1,35 T.S.K.B. 0,76 0,75 1,33 Eczacıbaşı İlaç 2,34 2,31 1,30 Halkbank 5,72 5,65 1,24 Netaş Telekom. 6,93 6,85 1,17 ICBC Turkey Bank 3,78 3,74 1,07 Mavi Giyim 39,86 39,44 1,06 İş GMYO 1,02 1,01 0,99 Albaraka Türk 1,16 1,15 0,87(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

