FİNANS

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

FİNANS HABERLERİ  | 01.07.2019 13:28 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ICBC Turkey Bank 4,34 3,92 10,71 Garanti Bankası 9,76 9,10 7,25 Vakıflar Bankası 4,49 4,19 7,16 Yapı ve Kredi Bank. 2,56 2,41 6,22 Akbank 7,22 6,80 6,18 Emlak Konut GMYO 1,19 1,13 5,31 ASELSAN 18,91 18,00 5,06 İş Bankası (C) 6,35 6,05 4,96 Halkbank 5,99 5,74 4,36 Migros Ticaret 14,09 13,53 4,14 Kerevitaş Gıda 1,78 1,71 4,09 T.S.K.B. 0,77 0,74 4,05 Sabancı Holding 8,92 8,59 3,84 Türk Telekom 5,17 4,98 3,82 Anadolu Grubu Holding 10,93 10,53 3,80 Trakya Cam 3,03 2,93 3,41 Enerjisa Enerji 5,69 5,51 3,27 Yataş 4,77 4,62 3,25 Özderici GMYO 0,71 0,69 2,90 Odaş Elektrik 1,45 1,41 2,84(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Duyan kulaklarına inanamıyor! Herkes bu yolun sırrını çözmek için geliyor Duyan kulaklarına inanamıyor! Herkes bu yolun sırrını çözmek için geliyor
Sebzeyi bıraktı, ejder meyvesi üretimine başladıSebzeyi bıraktı, ejder meyvesi üretimine başladı
Bursa'da patates hasadı başladıBursa'da patates hasadı başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bist 100 BIST Şirketleri Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

En Çok Okunan Haberler

Kaşıkçı'nın nişanlısı: Aklıma korkunç şeyler geliyor!

Kaşıkçı'nın nişanlısı: Aklıma korkunç şeyler geliyor!

Dönüşü muhteşem oldu! Süper minili paylaşım

Dönüşü muhteşem oldu! Süper minili paylaşım

Dizel araçlara yasak geliyor! Bugün başladı

Dizel araçlara yasak geliyor! Bugün başladı

İmar Barışı'nda kritik gelişme! 6 ay uzatıldı

İmar Barışı'nda kritik gelişme! 6 ay uzatıldı

Kurban kesim bedelleri açıklandı!

Kurban kesim bedelleri açıklandı!

İsveç'ten Çorum'a geldi, dükkan açtı!

İsveç'ten Çorum'a geldi, dükkan açtı!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Fed’den faiz indirimi ihtimali güçlendi

Fed’den faiz indirimi ihtimali güçlendi

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Liseliler Rusya'dan 5 madalyayla döndü

Liseliler Rusya'dan 5 madalyayla döndü

Golf Bravo Altın Effie ödülünün sahibi oldu

Golf Bravo Altın Effie ödülünün sahibi oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TOKİ'nin İstanbul çekilişinde izdiham yaşandı

TOKİ'nin İstanbul çekilişinde izdiham yaşandı

Sebzeyi bıraktı, ejder meyvesi üretimine başladı

Sebzeyi bıraktı, ejder meyvesi üretimine başladı

Bursa'da patates hasadı başladı

Bursa'da patates hasadı başladı

Trakya'nın 'sarı gelini' hastalıkları yendi, çiftçiyi güldürdü

Trakya'nın 'sarı gelini' hastalıkları yendi, çiftçiyi güldürdü

Almanya'dan döndüğü memleketinde 60 ton meyve üretiyor

Almanya'dan döndüğü memleketinde 60 ton meyve üretiyor

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.