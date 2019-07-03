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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

FİNANS HABERLERİ  | 03.07.2019 13:23 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Tümosan Motor ve Traktör 4,24 4,03 5,21 Pegasus 46,48 44,40 4,68 Vestel 12,18 11,74 3,75 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,38 0,37 2,70 Bera Holding 1,92 1,87 2,67 Gersan Elektrik 2,46 2,40 2,50 Afyon Çimento 4,09 4,00 2,25 Gözde Girişim 2,87 2,81 2,14 Park Elek.Madencilik 2,59 2,54 1,97 Tofaş Oto. Fab. 19,89 19,53 1,84 Net Holding 1,71 1,68 1,79 Çemtaş 5,28 5,19 1,73 Parsan 15,13 14,92 1,41 Çemaş Döküm 0,73 0,72 1,39 Özderici GMYO 0,73 0,72 1,39 Arçelik 19,71 19,46 1,28 GSD Holding 0,86 0,85 1,18 Turkcell 13,37 13,22 1,13 Göltaş Çimento 11,07 10,97 0,91 Anadolu Grubu Holding 11,23 11,14 0,81(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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