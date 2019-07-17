Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İhlas Holding 0,43 0,41 4,88 Metro Holding 0,98 0,94 4,26 Aselsan 17,75 17,04 4,17 Tofaş Oto. Fab. 19,65 18,92 3,86 Netaş Telekom. 7,14 6,89 3,63 Gübre Fabrik. 2,64 2,55 3,53 Ford Otosan 62,60 60,50 3,47 Yataş 5,09 4,92 3,46 Park Elek.Madencilik 2,72 2,63 3,42 Tekfen Holding 25,60 24,82 3,14 ICBC Turkey Bank 3,66 3,55 3,10 Afyon Çimento 4,05 3,93 3,05 Koza Altın 54,05 52,50 2,95 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,35 0,34 2,94 Çelebi 94,40 91,80 2,83 Polisan Holding 2,20 2,14 2,80 Koza Madencilik 6,36 6,19 2,75 Hürriyet Gzt. 0,75 0,73 2,74 İpek Doğal Enerji 4,81 4,69 2,56 Tukaş 4,13 4,03 2,48(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

