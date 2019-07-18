Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Gözde Girişim 2,95 2,80 5,36 Gübre Fabrik. 2,89 2,75 5,09 Kerevitaş Gıda 2,00 1,92 4,17 Yataş 5,30 5,10 3,92 Otokar 121,80 118,80 2,53 Emlak Konut GMYO 1,22 1,19 2,52 İhlas Holding 0,43 0,42 2,38 Eczacıbaşı İlaç 2,40 2,35 2,13 Aselsan 18,36 17,98 2,11 Anadolu Efes 20,04 19,63 2,09 Aksa 8,93 8,75 2,06 Tukaş 4,23 4,15 1,93 Türk Telekom 5,49 5,39 1,86 Ege Endüstri 532,40 523,00 1,80 Zorlu Enerji 1,20 1,18 1,69 Bera Holding 1,81 1,78 1,69 Vakıflar Bankası 4,84 4,76 1,68 Netaş Telekom. 7,26 7,14 1,68 Yapı ve Kredi Bank. 2,66 2,62 1,53 Gentaş 1,35 1,33 1,50(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

