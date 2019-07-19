FİNANS

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

FİNANS HABERLERİ  | 19.07.2019 13:32 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Yataş5,475,263,99Ereğli Demir Çelik7,767,493,60Çemaş Döküm0,710,692,90Mavi Giyim42,4041,222,86İndeks Bilgisayar7,407,202,78Tofaş Oto. Fab.20,5020,002,50T.S.K.B.0,840,822,44Coca Cola İçecek34,1033,302,40Türk Traktör31,6630,922,39İhlas Holding0,430,422,38Alarko Holding3,273,202,19Gübre Fabrik.3,012,952,03Kerevitaş Gıda2,092,051,95Koza Altın56,0054,951,91Yapı ve Kredi Bank.2,742,691,86Migros Ticaret14,6414,401,67ICBC Turkey Bank3,683,621,66Emlak Konut GMYO1,231,211,65Albaraka Türk1,231,211,65Göltaş Çimento10,7510,591,51(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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