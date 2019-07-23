Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Özderici GMYO 0,85 0,81 4,94 A.V.O.D Gıda Ve Tarım 1,57 1,50 4,67 Çemaş Döküm 0,73 0,70 4,29 Metro Holding 1,11 1,07 3,74 Zorlu Enerji 1,21 1,17 3,42 Türk Telekom 5,65 5,47 3,29 Garanti Bankası 9,85 9,55 3,14 Coca Cola İçecek 33,80 32,82 2,99 Akbank 7,75 7,53 2,92 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,36 0,35 2,86 Sabancı Holding 9,39 9,13 2,85 Hürriyet Gzt. 0,76 0,74 2,70 Halkbank 6,37 6,21 2,58 T.S.K.B. 0,83 0,81 2,47 GSD Holding 0,85 0,83 2,41 İhlas Holding 0,43 0,42 2,38 Emlak Konut GMYO 1,30 1,27 2,36 Göltaş Çimento 11,00 10,75 2,33 İş Bankası (C) 6,35 6,21 2,25 Alarko Holding 3,25 3,18 2,20(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

