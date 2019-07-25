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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

FİNANS HABERLERİ  | 25.07.2019 13:28 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) A.V.O.D Gıda Ve Tarım 1,72 1,61 6,83 İttifak Holding 6,47 6,21 4,19 Şok Marketler 10,31 9,98 3,31 Çelebi 96,20 93,95 2,39 Polisan Holding 2,19 2,14 2,34 Anadolu Efes 21,68 21,20 2,26 Parsan 14,67 14,40 1,87 Alarko Holding 3,33 3,28 1,52 Çemaş Döküm 0,72 0,71 1,41 Mavi Giyim 42,24 41,66 1,39 Gübre Fabrik. 3,05 3,01 1,33 GSD Holding 0,84 0,83 1,20 Ford Otosan 64,25 63,50 1,18 Tukaş 4,33 4,28 1,17 Gözde Girişim 2,84 2,81 1,07 İndeks Bilgisayar 7,60 7,52 1,06 Park Elek.Madencilik 2,87 2,84 1,06 İhlas Gayrimenkul 0,96 0,95 1,05 Anadolu Cam 2,90 2,87 1,05 Şekerbank 0,98 0,97 1,03(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

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