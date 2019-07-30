Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Polisan Holding 2,38 2,24 6,25 Doğan Holding 1,27 1,21 4,96 MLP Sağlık 11,78 11,29 4,34 İndeks Bilgisayar 7,96 7,72 3,11 Metro Holding 1,13 1,10 2,73 Türk Traktör 31,94 31,18 2,44 GSD Holding 0,86 0,84 2,38 Enka İnşaat 5,91 5,78 2,25 Gentaş 1,45 1,42 2,11 Koza Altın 58,40 57,20 2,10 Anadolu Grubu Holding 12,35 12,12 1,90 İpek Doğal Enerji 5,18 5,09 1,77 Hektaş 13,39 13,16 1,75 Koza Madencilik 7,23 7,12 1,54 Tukaş 4,47 4,41 1,36 Tüpraş 138,40 136,60 1,32 Hürriyet Gzt. 0,78 0,77 1,30 Parsan 15,63 15,44 1,23 Gübre Fabrik. 3,30 3,26 1,23 Ülker Bisküvi 18,49 18,28 1,15(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

