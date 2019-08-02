Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Vestel9,779,443,50Işıklar Enerji Yapı Hol.0,350,342,94MLP Sağlık12,0411,702,91Park Elek.Madencilik3,093,022,32İhlas Holding0,500,492,04Polisan Holding2,372,341,28Tekfen Holding24,3624,061,25Gözde Girişim2,852,821,06Doğtaş Kelebek Mobilya1,000,991,01Türk Traktör35,0034,700,86İskenderun Demir Çelik7,067,000,86Türk Telekom5,315,270,76Galatasaray Sportif1,481,470,68Parsan16,4516,340,67A.V.O.D Gıda Ve Tarım1,701,690,59Alarko GMYO41,7641,520,58Bim Mağazalar47,2047,000,43Koza Madencilik7,287,250,41Koza Altın56,6056,500,18Konya Çimento183,80183,600,11(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

