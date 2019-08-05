Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İhlas Gayrimenkul 1,07 1,02 4,90 Türk Traktör 36,56 35,00 4,46 İhlas Holding 0,51 0,49 4,08 Alarko GMYO 43,58 42,20 3,27 Tukaş 4,59 4,46 2,91 İttifak Holding 5,96 5,80 2,76 Koza Madencilik 7,29 7,10 2,68 Park Elek.Madencilik 3,17 3,09 2,59 A.V.O.D Gıda Ve Tarım 1,74 1,70 2,35 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,00 0,98 2,04 İpek Doğal Enerji 5,20 5,10 1,96 Şok Marketler 10,46 10,26 1,95 Metro Holding 1,08 1,06 1,89 Koza Altın 57,15 56,10 1,87 Karsan Otomotiv 1,11 1,09 1,83 Türk Telekom 5,30 5,21 1,73 Bera Holding 1,78 1,75 1,71 Ford Otosan 59,50 58,50 1,71 Emlak Konut GMYO 1,23 1,21 1,65 Pegasus 49,24 48,46 1,61(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

