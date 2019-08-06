Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Şok Marketler 10,80 10,49 2,96 Vestel 9,87 9,59 2,92 TAV Havalimanları 25,52 24,86 2,65 Karsan Otomotiv 1,14 1,12 1,79 Turkcell 12,30 12,09 1,74 Ülker Bisküvi 18,85 18,54 1,67 Yapı ve Kredi Bank. 2,62 2,58 1,55 Vakıflar Bankası 4,72 4,65 1,51 Çemaş Döküm 0,71 0,70 1,43 Sabancı Holding 9,31 9,18 1,42 Akbank 7,36 7,26 1,38 Türk Telekom 5,30 5,23 1,34 Hürriyet Gzt. 0,77 0,76 1,32 Özderici GMYO 0,79 0,78 1,28 Enerjisa Enerji 5,94 5,87 1,19 GSD Holding 0,85 0,84 1,19 Bera Holding 1,77 1,75 1,14 Arçelik 16,94 16,75 1,13 Tofaş Oto. Fab. 18,77 18,56 1,13 İndeks Bilgisayar 8,12 8,03 1,12(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

