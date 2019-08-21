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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

FİNANS HABERLERİ  | 21.08.2019 13:23 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ASELSAN 18,44 17,61 4,71 Pegasus 63,65 61,50 3,50 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,34 0,33 3,03 Verusa Holding 15,02 14,59 2,95 Hürriyet Gzt. 0,73 0,71 2,82 Ege Endüstri 491,00 479,10 2,48 Tüpraş 132,90 130,00 2,23 İhlas Gayrimenkul 1,04 1,02 1,96 Hektaş 15,36 15,07 1,92 İhlas Holding 0,53 0,52 1,92 Vestel 10,33 10,15 1,77 Doğan Holding 1,33 1,31 1,53 İttifak Holding 5,99 5,90 1,53 Anadolu Grubu Holding 13,22 13,04 1,38 Özderici GMYO 0,81 0,80 1,25 Afyon Çimento 4,06 4,01 1,25 Bera Holding 1,81 1,79 1,12 Şekerbank 0,91 0,90 1,11 Tümosan Motor ve Traktör 3,86 3,82 1,05 Parsan 13,83 13,71 0,88(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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