FİNANS

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

FİNANS HABERLERİ  | 28.08.2019 13:35 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Adese Alışveriş Ticaret 1,34 1,17 14,53 Gözde Girişim 2,84 2,70 5,19 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,00 0,96 4,17 Ülker Bisküvi 17,57 16,91 3,90 Net Holding 1,65 1,60 3,12 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,34 0,33 3,03 Kerevitaş Gıda 2,12 2,06 2,91 Gersan Elektrik 2,19 2,13 2,82 Koza Altın 69,90 68,00 2,79 Netaş Telekom. 6,66 6,50 2,46 Polisan Holding 2,26 2,21 2,26 Arçelik 16,80 16,43 2,25 İpek Doğal Enerji 6,18 6,05 2,15 İhlas Holding 0,50 0,49 2,04 Beşiktaş Futbol Yat. 1,51 1,48 2,03 Eczacıbaşı İlaç 2,62 2,57 1,95 Türk Telekom 5,33 5,23 1,91 Fenerbahçe Futbol 8,65 8,50 1,76 Koza Madencilik 8,40 8,28 1,45 Çemaş Döküm 0,70 0,69 1,45(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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