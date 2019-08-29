Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Anadolu Efes 25,28 23,90 5,77 MLP Sağlık 13,91 13,31 4,51 Göltaş Çimento 10,48 10,04 4,38 Coca Cola İçecek 34,96 33,62 3,99 Metro Holding 1,31 1,26 3,97 Beşiktaş Futbol Yat. 1,58 1,52 3,95 Gözde Girişim 2,94 2,84 3,52 Anadolu Grubu Holding 12,71 12,32 3,17 Hürriyet Gzt. 0,73 0,71 2,82 Odaş Elektrik 1,46 1,42 2,82 Ülker Bisküvi 18,06 17,57 2,79 Alarko Holding 4,14 4,03 2,73 Şok Marketler 10,94 10,66 2,63 Kerevitaş Gıda 2,41 2,35 2,55 Otokar 130,00 127,00 2,36 Aksa Enerji 2,66 2,60 2,31 Şekerbank 0,92 0,90 2,22 Turkcell 12,60 12,34 2,11 Aselsan 18,17 17,80 2,08 İhlas Holding 0,50 0,49 2,04(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

