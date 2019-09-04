Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Adese Alışveriş Ticaret 2,37 2,00 18,50 Çemaş Döküm 1,20 1,02 17,65 Özderici GMYO 1,23 1,10 11,82 ICBC Turkey Bank 3,68 3,48 5,75 Göltaş Çimento 12,12 11,60 4,48 Emlak Konut GMYO 1,24 1,20 3,33 Şok Marketler 10,67 10,33 3,29 Gözde Girişim 3,18 3,08 3,25 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,04 1,01 2,97 Gentaş 1,44 1,40 2,86 Coca Cola İçecek 37,98 36,98 2,70 Bera Holding 1,94 1,89 2,65 İş Bankası (C) 5,93 5,78 2,60 Albaraka Türk 1,23 1,20 2,50 Anadolu Grubu Holding 13,58 13,26 2,41 T.S.K.B. 0,88 0,86 2,33 Türk Traktör 37,62 36,86 2,06 Tofaş Oto. Fab. 18,35 17,99 2,00 Tüpraş 133,00 130,40 1,99 Odaş Elektrik 1,57 1,54 1,95(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

