Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Metro Holding 1,32 1,26 4,76 Migros Ticaret 20,68 19,95 3,66 Tofaş Oto. Fab. 18,94 18,50 2,38 Ereğli Demir Çelik 6,65 6,50 2,31 Eczacıbaşı İlaç 2,72 2,66 2,26 Gersan Elektrik 2,33 2,28 2,19 Çelebi 101,00 99,00 2,02 İhlas Holding 0,51 0,50 2,00 Fenerbahçe Futbol 9,23 9,07 1,76 Kerevitaş Gıda 2,32 2,28 1,75 Ege Endüstri 490,30 482,60 1,60 Türk Traktör 38,18 37,60 1,54 Hürriyet Gzt. 0,76 0,75 1,33 A.V.O.D Gıda Ve Tarım 1,63 1,61 1,24 Soda Sanayii 5,73 5,66 1,24 Parsan 14,61 14,44 1,18 GSD Holding 0,86 0,85 1,18 Çemtaş 5,37 5,31 1,13 İş GMYO 0,92 0,91 1,10 Anadolu Grubu Holding 14,05 13,92 0,93(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

