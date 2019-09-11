Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Bera Holding 2,34 2,22 5,41 Metro Holding 1,43 1,36 5,15 ICBC Turkey Bank 3,84 3,68 4,35 İş GMYO 0,96 0,92 4,35 Polisan Holding 2,54 2,46 3,25 Koza Madencilik 7,96 7,73 2,98 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,38 0,37 2,70 İttifak Holding 6,45 6,30 2,38 İhlas Gayrimenkul 0,91 0,89 2,25 Koza Altın 63,80 62,40 2,24 Aselsan 20,38 19,95 2,16 Göltaş Çimento 12,80 12,53 2,15 Garanti Bankası 9,68 9,48 2,11 Pegasus 63,30 62,00 2,10 Alarko Holding 4,14 4,06 1,97 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,09 1,07 1,87 Anadolu Cam 2,73 2,68 1,87 Netaş Telekom. 7,23 7,10 1,83 İndeks Bilgisayar 7,50 7,37 1,76 İpek Doğal Enerji 5,96 5,86 1,71(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

