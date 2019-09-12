Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Adese Alışveriş Ticaret 1,81 1,64 10,37 Çemaş Döküm 1,01 0,98 3,06 Ereğli Demir Çelik 7,09 6,90 2,75 Beşiktaş Futbol Yat. 1,86 1,82 2,20 Tekfen Holding 20,74 20,38 1,77 Net Holding 1,74 1,71 1,75 Kordsa Teknik Tekstil 12,19 11,98 1,75 Vakıflar Bankası 5,11 5,03 1,59 Ülker Bisküvi 19,89 19,60 1,48 Tüpraş 135,20 133,40 1,35 Galatasaray Sportif 1,75 1,73 1,16 Park Elek.Madencilik 3,59 3,55 1,13 Anadolu Cam 2,75 2,72 1,10 Türk Telekom 5,55 5,49 1,09 Soda Sanayii 5,89 5,83 1,03 İpek Doğal Enerji 6,02 5,96 1,01 İş Bankası (C) 6,09 6,03 1,00 Özderici GMYO 1,08 1,07 0,93 Netaş Telekom. 7,30 7,24 0,83 İndeks Bilgisayar 7,58 7,52 0,80(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

