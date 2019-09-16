Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Adese Alışveriş Ticaret1,991,876,42Fenerbahçe Futbol10,9510,385,49Tukaş5,064,824,98Çemaş Döküm1,061,023,92Anadolu Efes23,6022,903,06Şekerbank1,031,003,00Türk Traktör39,7838,682,84Metro Holding1,871,822,75Doğtaş Kelebek Mobilya1,131,102,73Işıklar Enerji Yapı Hol.0,380,372,70Tümosan Motor ve Traktör4,474,362,52Emlak Konut GMYO1,321,292,33Eczacıbaşı İlaç2,882,822,13Gersan Elektrik2,472,422,07İhlas Holding0,520,511,96Anadolu Cam2,842,791,79Özderici GMYO1,141,121,79Mavi Giyim39,9239,221,78Park Elek.Madencilik3,773,711,62Göltaş Çimento12,6512,451,61(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

