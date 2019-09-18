Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Fenerbahçe Futbol12,1810,9511,23Beşiktaş Futbol Yat.1,811,725,23Netaş Telekom.9,308,855,08Konya Çimento192,50185,503,77Çemaş Döküm1,231,193,36Trakya Cam2,802,713,32Pegasus58,9057,053,24Işıklar Enerji Yapı Hol.0,380,372,70Gözde Girişim3,423,342,40Koza Madencilik8,378,182,32Gübre Fabrik.4,904,802,08Anadolu Grubu Holding14,5214,232,04Türk Traktör40,1439,361,98Tukaş5,195,091,96Ülker Bisküvi20,3019,941,81Şok Marketler10,8710,681,78Galatasaray Sportif1,741,711,75Soda Sanayii5,855,751,74Odaş Elektrik1,791,761,70Verusa Holding16,0015,751,59(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

