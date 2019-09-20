Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Çemaş Döküm 1,20 1,14 5,26 Mavi Giyim 41,98 40,02 4,90 Türk Telekom 5,92 5,66 4,59 Şok Marketler 11,42 11,03 3,54 Anadolu Cam 2,93 2,83 3,53 Koza Madencilik 8,27 7,99 3,50 Doğan Holding 1,43 1,39 2,88 Koza Altın 62,65 61,00 2,70 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,38 0,37 2,70 Pegasus 61,10 59,55 2,60 Hürriyet Gzt. 0,80 0,78 2,56 İpek Doğal Enerji 6,21 6,07 2,31 Kordsa Teknik Tekstil 12,18 11,95 1,92 Konya Çimento 202,60 199,40 1,60 Metro Holding 2,02 1,99 1,51 MLP Sağlık 14,19 14,00 1,36 Tukaş 5,27 5,20 1,35 Çelebi 98,15 97,05 1,13 Anadolu Grubu Holding 15,17 15,00 1,13 Halkbank 6,40 6,33 1,11(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

