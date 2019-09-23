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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

FİNANS HABERLERİ  | 23.09.2019 13:28 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,42 0,38 10,53 Eczacıbaşı İlaç 2,98 2,85 4,56 Fenerbahçe Futbol 12,96 12,41 4,43 İpek Doğal Enerji 6,39 6,21 2,90 Adese Alışveriş Ticaret 2,00 1,95 2,56 Metro Holding 1,98 1,94 2,06 İhlas Holding 0,50 0,49 2,04 Sasa Polyester 6,19 6,07 1,98 Koza Altın 65,25 64,15 1,71 Kordsa Teknik Tekstil 12,48 12,27 1,71 Gübre Fabrik. 4,99 4,91 1,63 Koza Madencilik 8,40 8,27 1,57 Türk Telekom 5,83 5,74 1,57 Anadolu Efes 22,58 22,26 1,44 Park Elek.Madencilik 3,92 3,87 1,29 Netaş Telekom. 9,62 9,50 1,26 Soda Sanayii 5,82 5,75 1,22 ICBC Turkey Bank 3,67 3,63 1,10 T.S.K.B. 0,92 0,91 1,10 Mavi Giyim 42,62 42,16 1,09(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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