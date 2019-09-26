Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Adese Alışveriş Ticaret 2,30 2,20 4,55 Tofaş Oto. Fab. 19,60 18,90 3,70 Mavi Giyim 45,04 43,50 3,54 Türk Traktör 43,86 42,46 3,30 Tukaş 5,68 5,51 3,09 Tüpraş 139,40 135,40 2,95 Konya Çimento 212,00 206,10 2,86 Çemtaş 5,32 5,18 2,70 Karsan Otomotiv 1,19 1,16 2,59 Metro Holding 2,00 1,95 2,56 İttifak Holding 4,63 4,53 2,21 Park Elek.Madencilik 4,00 3,92 2,04 İş Fin.Kir. 2,22 2,18 1,83 Tekfen Holding 19,39 19,05 1,78 Özderici GMYO 1,19 1,17 1,71 Tümosan Motor ve Traktör 4,28 4,21 1,66 Anadolu Cam 3,09 3,04 1,64 Çemaş Döküm 1,28 1,26 1,59 Akbank 7,82 7,70 1,56 Emlak Konut GMYO 1,39 1,37 1,46(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

