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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

FİNANS HABERLERİ  | 03.10.2019 13:23 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Tümosan Motor ve Traktör 5,21 4,70 10,85 Netaş Telekom. 10,01 9,49 5,48 MLP Sağlık 14,85 14,34 3,56 Migros Ticaret 21,18 20,60 2,82 Polisan Holding 2,88 2,81 2,49 Odaş Elektrik 1,72 1,68 2,38 Şok Marketler 11,00 10,77 2,14 Göltaş Çimento 13,14 12,87 2,10 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,08 1,06 1,89 Yataş 6,62 6,50 1,85 Galatasaray Sportif 1,66 1,63 1,84 Tukaş 6,18 6,07 1,81 Beşiktaş Futbol Yat. 1,71 1,68 1,79 A.V.O.D Gıda Ve Tarım 1,72 1,69 1,78 Güneş Sigorta 1,78 1,75 1,71 Net Holding 1,80 1,77 1,69 Pegasus 61,25 60,25 1,66 Zorlu Enerji 1,25 1,23 1,63 Vakıflar Bankası 4,96 4,89 1,43 Tüpraş 139,50 137,60 1,38(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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