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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

FİNANS HABERLERİ  | 17.10.2019 14:21 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Doğuş Otomotiv 6,80 6,38 6,58 ICBC Turkey Bank 3,94 3,79 3,96 Odaş Elektrik 1,55 1,50 3,33 Pegasus 60,40 58,65 2,98 Fenerbahçe Futbol 11,97 11,64 2,84 Coca Cola İçecek 30,18 29,38 2,72 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,43 0,42 2,38 Çelebi 100,00 97,85 2,20 İhlas Holding 0,48 0,47 2,13 Beşiktaş Futbol Yat. 1,66 1,63 1,84 Verusa Holding 14,35 14,11 1,70 Vestel 9,27 9,14 1,42 Torunlar GMYO 1,55 1,53 1,31 İhlas Gayrimenkul 0,83 0,82 1,22 GSD Holding 0,86 0,85 1,18 Bim Mağazalar 46,52 46,00 1,13 Global Yat. Holding 3,61 3,57 1,12 Arçelik 17,36 17,20 0,93 Karsan Otomotiv 1,11 1,10 0,91 Anadolu Efes 19,34 19,18 0,83(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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