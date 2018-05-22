FİNANS

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

FİNANS HABERLERİ  | 22.05.2018 13:41 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 60.742 0,88 BIST SINAİ 124.372 0,51 BIST GIDA, İÇECEK 124.696 0,39 BIST TEKSTIL, DERİ 30.825 1,19 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 46.977 1,20 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 94.798 1,33 BIST TAŞ, TOPRAK 76.613 0,49 BIST METAL ANA 303.011 -0,47 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 138.167 0,96 BIST MADENCİLİK 68.040 0,96 BIST HİZMETLER 74.573 0,35 BIST ELEKTRİK 4.170 0,26 BIST ULAŞTIRMA 164.716 -0,20 BIST TURİZM 6.654 1,43 BIST TİCARET 180.491 0,23 BIST İLETİŞİM 32.467 0,84 BIST SPOR 46.703 1,16 BIST İNŞAAT 75.555 0,68 BIST MALİ 117.780 1,27 BIST BANKA 147.489 2,13 BIST SİGORTA 313.790 0,19 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 84.306 -1,42 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 78.149 0,00 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 38.853 0,79 BIST TEKNOLOJİ 100.112 0,16 BIST BİLİŞİM 22.778 -0,02 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 23.639 0,98(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.

PARTNERBebek Firar'da filminin yıldızı bakın ne haldeBebek Firar'da filminin yıldızı bakın ne halde
Pegasus Havayolları’ndan sonbahar kampanyasıPegasus Havayolları’ndan sonbahar kampanyası
6 aylık işe gireceklerin kura çekimine devam edildi6 aylık işe gireceklerin kura çekimine devam edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bist 100 BIST Şirketleri Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

En Çok Okunan Haberler

CNN Türk yayınında büyük skandal! Bütün Türkiye gördü

CNN Türk yayınında büyük skandal! Bütün Türkiye gördü

AK Parti-MHP ittifakının sandalye sayısı HDP'nin oy oranına bağlı

AK Parti-MHP ittifakının sandalye sayısı HDP'nin oy oranına bağlı

Denizbank satıldı! İşte yeni sahibi

Denizbank satıldı! İşte yeni sahibi

Güneş panellerinde maliyet düşüyor

Güneş panellerinde maliyet düşüyor

4C'den 4B kadrosuna geçenler maaşlarını peşin alacak

4C'den 4B kadrosuna geçenler maaşlarını peşin alacak

Dolar/TL kuru bugün ne kadar? (22 Mayıs 2018)

Dolar/TL kuru bugün ne kadar? (22 Mayıs 2018)

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Pegasus Havayolları’ndan sonbahar kampanyası

Pegasus Havayolları’ndan sonbahar kampanyası

6 aylık işe gireceklerin kura çekimine devam edildi

6 aylık işe gireceklerin kura çekimine devam edildi

Antalya 2 milyon turisti aştı

Antalya 2 milyon turisti aştı

Kardeşlerin çıraklıktan fabrikatörlüğe uzanan başarı öyküsü

Kardeşlerin çıraklıktan fabrikatörlüğe uzanan başarı öyküsü

EKONOMİ KİTAPLIĞI - Karar Anı: Aklın para üzerindeki gücü

EKONOMİ KİTAPLIĞI - Karar Anı: Aklın para üzerindeki gücü

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, ABD’nin İran stratejisini açıklayacak

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, ABD’nin İran stratejisini açıklayacak

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.