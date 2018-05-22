Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 60.742 0,88 BIST SINAİ 124.372 0,51 BIST GIDA, İÇECEK 124.696 0,39 BIST TEKSTIL, DERİ 30.825 1,19 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 46.977 1,20 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 94.798 1,33 BIST TAŞ, TOPRAK 76.613 0,49 BIST METAL ANA 303.011 -0,47 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 138.167 0,96 BIST MADENCİLİK 68.040 0,96 BIST HİZMETLER 74.573 0,35 BIST ELEKTRİK 4.170 0,26 BIST ULAŞTIRMA 164.716 -0,20 BIST TURİZM 6.654 1,43 BIST TİCARET 180.491 0,23 BIST İLETİŞİM 32.467 0,84 BIST SPOR 46.703 1,16 BIST İNŞAAT 75.555 0,68 BIST MALİ 117.780 1,27 BIST BANKA 147.489 2,13 BIST SİGORTA 313.790 0,19 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 84.306 -1,42 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 78.149 0,00 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 38.853 0,79 BIST TEKNOLOJİ 100.112 0,16 BIST BİLİŞİM 22.778 -0,02 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 23.639 0,98(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.
4C'den 4B kadrosuna geçenler maaşlarını peşin alacak
Denizbank satıldı! İşte yeni sahibi
Dolar/TL kuru bugün ne kadar? (22 Mayıs 2018)
Milletvekili adaylığı listeleri YSK'ya verildi! Dolar, Euro ve Sterlin rekor kırdı
Borsa haftaya düşüşle başladı
Halkbank hisseleri güne hızlı yükselişle başladı
Okuyucu Yorumları 0 yorum