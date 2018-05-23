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Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

FİNANS HABERLERİ  | 23.05.2018 13:40 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 59.364 -1,94 BIST SINAİ 123.129 -1,38 BIST GIDA, İÇECEK 122.756 -1,13 BIST TEKSTIL, DERİ 30.415 -1,36 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 46.146 -1,22 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 93.017 -1,80 BIST TAŞ, TOPRAK 75.427 -1,42 BIST METAL ANA 303.861 -1,28 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 136.042 -1,41 BIST MADENCİLİK 67.860 -0,27 BIST HİZMETLER 73.237 -1,81 BIST ELEKTRİK 4.093 -1,52 BIST ULAŞTIRMA 162.168 -0,86 BIST TURİZM 6.486 -1,52 BIST TİCARET 178.528 -1,18 BIST İLETİŞİM 31.449 -3,78 BIST SPOR 46.095 -1,36 BIST İNŞAAT 75.217 0,49 BIST MALİ 117.759 -0,22 BIST BANKA 148.114 0,27 BIST SİGORTA 308.366 -1,27 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 96.254 5,60 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 77.640 -0,76 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 38.400 -1,60 BIST TEKNOLOJİ 98.636 -0,56 BIST BİLİŞİM 22.313 -1,60 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 22.953 -1,93(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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