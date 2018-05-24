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Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

FİNANS HABERLERİ  | 24.05.2018 13:48 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 59.459 0,60 BIST SINAİ 123.749 1,15 BIST GIDA, İÇECEK 123.560 2,28 BIST TEKSTIL, DERİ 30.380 0,30 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 44.185 -3,27 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 93.612 0,13 BIST TAŞ, TOPRAK 75.672 0,36 BIST METAL ANA 301.524 1,12 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 137.964 1,42 BIST MADENCİLİK 72.284 5,44 BIST HİZMETLER 74.569 1,44 BIST ELEKTRİK 4.116 0,58 BIST ULAŞTIRMA 161.217 -0,46 BIST TURİZM 6.496 0,73 BIST TİCARET 180.880 1,73 BIST İLETİŞİM 33.071 3,16 BIST SPOR 46.023 0,62 BIST İNŞAAT 75.685 0,28 BIST MALİ 119.132 1,93 BIST BANKA 150.463 2,86 BIST SİGORTA 310.289 0,20 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 92.984 -2,98 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 77.986 0,83 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 38.940 0,66 BIST TEKNOLOJİ 98.556 0,10 BIST BİLİŞİM 22.261 0,28 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 23.191 0,73(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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bist 100 BIST Şirketleri Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

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