Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 57.418 -0,41 BIST SINAİ 122.919 1,34 BIST GIDA, İÇECEK 123.391 0,74 BIST TEKSTIL, DERİ 29.215 0,48 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 43.179 0,78 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 93.118 1,39 BIST TAŞ, TOPRAK 74.128 0,65 BIST METAL ANA 299.508 2,40 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 136.563 -0,13 BIST MADENCİLİK 73.336 2,21 BIST HİZMETLER 73.208 0,26 BIST ELEKTRİK 3.966 0,07 BIST ULAŞTIRMA 154.164 1,06 BIST TURİZM 6.397 2,92 BIST TİCARET 180.741 0,73 BIST İLETİŞİM 32.454 -0,92 BIST SPOR 45.744 1,14 BIST İNŞAAT 75.346 0,59 BIST MALİ 117.162 1,30 BIST BANKA 147.804 2,04 BIST SİGORTA 311.050 -0,12 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 68.922 -16,56 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 77.596 0,95 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 37.571 -0,56 BIST TEKNOLOJİ 97.749 0,03 BIST BİLİŞİM 21.734 0,09 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 22.142 -2,42(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır
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