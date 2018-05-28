Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 58.622 0,93 BIST SINAİ 127.997 2,75 BIST GIDA, İÇECEK 126.559 2,77 BIST TEKSTIL, DERİ 30.595 2,83 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 44.482 2,31 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 97.416 2,83 BIST TAŞ, TOPRAK 76.755 1,68 BIST METAL ANA 312.809 2,28 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 142.537 3,97 BIST MADENCİLİK 76.045 2,65 BIST HİZMETLER 75.820 2,73 BIST ELEKTRİK 4.149 3,50 BIST ULAŞTIRMA 168.698 4,40 BIST TURİZM 6.653 3,69 BIST TİCARET 183.444 1,97 BIST İLETİŞİM 33.119 2,38 BIST SPOR 49.233 6,19 BIST İNŞAAT 76.689 1,56 BIST MALİ 120.984 2,76 BIST BANKA 152.224 2,91 BIST SİGORTA 317.286 0,45 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 72.846 5,64 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 80.574 2,93 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 38.766 1,65 BIST TEKNOLOJİ 99.555 1,62 BIST BİLİŞİM 22.914 4,73 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 22.720 1,70(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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