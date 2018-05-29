Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 58.874 -0,36 BIST SINAİ 126.217 -1,99 BIST GIDA, İÇECEK 123.844 -1,96 BIST TEKSTIL, DERİ 29.979 -1,87 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 45.143 1,02 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 97.453 -0,21 BIST TAŞ, TOPRAK 76.157 -1,32 BIST METAL ANA 301.446 -4,82 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 142.584 -0,36 BIST MADENCİLİK 77.153 -0,10 BIST HİZMETLER 75.702 -0,93 BIST ELEKTRİK 4.136 -0,70 BIST ULAŞTIRMA 169.829 -0,54 BIST TURİZM 6.758 -0,69 BIST TİCARET 183.442 -0,57 BIST İLETİŞİM 32.885 -1,77 BIST SPOR 49.086 -2,29 BIST İNŞAAT 74.708 -1,10 BIST MALİ 119.655 -1,14 BIST BANKA 150.169 -1,16 BIST SİGORTA 317.433 -0,51 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 69.149 -8,50 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 79.829 -1,26 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 38.729 -0,27 BIST TEKNOLOJİ 98.306 -0,97 BIST BİLİŞİM 22.098 -2,77 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 22.539 -0,53(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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